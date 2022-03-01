شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغييرات متوقعة فى تشكيل الأهلي أمام فاركو الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق أمام فاركو الليلة في بطولة الدوري الممتاز وبات من المتوقع أن يشهد تشكيل الاهلي الليلة تعديلات عن الذى خاض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي منذ أيام ببطولة أفريقيا.

ويُفاضل موسيماني حالياً بين عدة مراكز ستشهد تغييراً في مباراة الليلة التى يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل مُصالحة الجماهير بعد الخسارة من صن داونز .

الاهلي يلعب مع فاركو في الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الأسكندرية في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز ةهي أول مباراة للفريق بعد الخسارة من صن داونز السبت الماضي بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراة صن داونز ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني ،عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

فيما ينوي موسيماني خوض مباراة فاركو الليلة بتشكيل يضم ، كلاً من : محمد الشناوى ، محمد هانى، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، على معلول ، حمدى فتحى ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر، وبيرسى تاو وميكيسوني.

وبذلك يبدو أن تشكيل الأهلي لمباراة فاركو الليلة سيشهد 4 تغييرات ، هي رامي ربيعة بدلاً من ياسر إبراهيم حيث خرج الأخير من قائمة الأهلي للمباراة بسبب الإصابة ، كما سيلعب أفشة بدلاً من ديانج وميكسوني بدلاً من طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو بدلاً من محمد شريف وذلك لوجهة نظر فنية.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز فى 7 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.