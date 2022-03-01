شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات المسدس والبندقية ضمن فاعليات بطولة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم منافسات مسدس هواء سيدات 60 طلقة ومسابقة بندقية هواء مختلط ومسابقة هواء رجال 60 طلقة ضمن فاعليات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر في ميدان الرماية الجديد بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

تقام البطولة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 8 مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة السيد حازم حسنى ، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها 65 دولة.

الجدير بالذكر أن مصر حصدت أمس المراكز الثلاث الأولى فى التارجت سبرنت بعد المنافسة الشرسة مع ألمانيا وبريطانيا وسلطنة عمان.

وأكد السيد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية على تضافر الجهود لإخراج البطولة فى أفضل صورة وذلك استكمالاً لسلسة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية فى استضافة كبرى الأحداث والبطولات الدولية بفضل ما تتمتع به من مقومات وبنية تحتية رياضية مُقامة وفق المعايير الدولية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن تمنياته بتحقيق النجاح على كافة الأصعدة الإدارية والفنية واللوجستية للبطولة.

كما هنأ حسني أبطال المنتخب المصرى الذين حققوا انجازا كبيرا لحصولهم علي المراكز الثلاث الأولى فى التارجت سبرنت امس، وأضاف ونأمل تحقيق إنجازات جديدة فى مختلف المنافسات للتأكيد على تطور رياضة الرماية المصرية.