شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يغيبون عن الاهلى أمام فاركو الليلة بالدوري.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فاركو فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة تعد الأولى فى تاريخ الناديين بالمسابقة.

وضمت قائمة المستبعدين فى الأهلى من مباراة فاركو كلا من: "ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن ومحمود متولى للإصابة"، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف لأسباب فنية، وعاد للقائمة محمد نصير.

واختار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، قائمة تضم 22 لاعباً للمباراة ، وهم : محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ رامي ربيعة ـ حمدي فتحي ـ حسام حسن ـ محمد شريف ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد محمود ـ بيرسي تاو ـ محمد عبد المنعم ـ طاهر محمد طاهر ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ محمد هاني ـ أحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل ، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.