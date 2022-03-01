شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفاركو أمام الأهلى.. شكرى نجيب والغزال وحمرون فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة تعد هي الأولى في تاريخ الناديين بالمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع لفاركو أمام الأهلى مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: جابر كامل، عبدالله بكري، رامي صبري، أحمد الصغيري

خط الوسط: جيفرسون إنكادا، محمود عماد، محمود حمادة

خط الهجوم: شكري نجيب، عمرو جمال، رزقي حمرون.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل ، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.

ويتطلع الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية، فيما خسر فاركو من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.