شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أقوى خط هجوم فى الدوري وبيراميدز وسموحة بالمركز الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربع النادي الأهلي على عرش أقوى خطوط الهجوم في الدوري العام، برصيد 23 هدفاً، وذلك على الرغم من أن الفريق الأحمر يعتبر أقل فرق المسابقة خوضاً للمباريات برصيد 8 جولات فقط حتى الآن، قبل اللقاء المرتقب الليلة لأبناء القلعة الحمراء أمام فاركو في مباراة الجولة 11 من عمر المسابقة المحلية.

ويأتي فريق بيراميدز وسموحة في المركز الثاني بالتساوي كثاني أقوى خط هجومي في الدوري العام برصيد 18 هدفاً لكل فريق، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 17 هدفاً، وفي المركز الرابع يأتي الاتحاد السكندري برصيد 16 هدفاً، ثم النادي المصري برصيد 14 هدفاً في المركز الخامس، ويليه فيوتشر في المركز السادس برصيد 13 هدفاً.

ويعد النادي الإسماعيلي هو أضعف خط هجوم في جدول مسابقة الدوري العام حتى الآن، حيث اكتفى لاعبو الدراويش بإحراز 3 أهداف فقط خلال 10 جولات خاضها الفريق الأصفر.

ويحل فريق الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة تعد هي الأولى في تاريخ الناديين بالمسابقة.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد خسارته على ملعبه في دوري الأبطال الأفريقي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، ليتأزم موقفه في المجموعة بعد خوض مباراتين اكتفى فيهم بالحصول على نقطة بالتعادل السلبى مع الهلال السودانى.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل ، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.