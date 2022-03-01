شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الهيمنة المصرية على صدارة تصنيف الاسكواش بعد 4 سنوات على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النيوزيلندي بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لصنيف شهر مارس الجاري، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندي سيتي والتي تعد أحد أكبر البطولات في اللعبة، بينما ودع علي فرج لاعب وادي دجلة وأخر متصدر مصري للتصنيف، منافسات ويندي سيتي من الدور ربع النهائي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن تصنيف شهر مارس الجاري، حيث انتزع بول كول الصدارة من علي فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثاني، واستقر محمد الشوربجي في المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز الخامس.



تصنيف رجال الاسكواش

وحافظ مروان الشوربجي على تصنيفه السابق في المركز السابع، وتقدم مازن هشام مركزاً ليحتل المركز التاسع في التصنيف، ويليه فارس الدسوقي في المركز العاشر.

وطوال 4 سنوات، حافظ الفراعنة على عرش التصنيف العالمي للاسكواش، منذ أن انتزع محمد الشوربجي الصدارة فى مارس 2018، بعدما أنهى هيمنة الفرنسي جريجول جوليتير على الصدارة، حيث ظلت المنافسة على القمة بعد هذا التاريخ مقتصرة على محمد الشوربجي وعلى فرج، إلا أن غياب محمد الشوربجي عن المشاركة في البطولات الأخيرة من العام الماضي لخضوعه لفترة تأهيل، أدى إلى تقدم بول كول فى التصنيف قبل أن ينتزع الصدارة من علي فرج.