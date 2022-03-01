شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس حيثيات عقوبة فيفا بتغريم النادى 135 ألف دولار بسبب شيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف اللجنة القانونية بالنادى الاسماعيلى على دراسة موقف النادى فيما يتعلق بأزمة النامبيى شيلونجو، بعدما تلقى النادى خطابًا رسميًا يفيد بتغريم النادي مبلغ 135 ألف دولار بسبب المستحقات المتأخرة لمهاجم الدراويش السابق بينسون شيلونجو.

وجاء ذلك بسبب عدم حصول اللاعب على اي مستحقات مالية منذ نهاية الموسم الماضي و خلال الموسم الحالي و الذي شهد رحيل اللاعب.

تأتي الغرامة 90 ألف دولار مستحقات اللاعب إلى جانب 50% كتعويض للاعب، ليصبح الاجمالى 135 الف دولار.

وتحاول إدارة الإسماعيلي دراسة الحكم لاتخاذ قرار فى هذه الأزمة بعد أن هرب اللاعب من صفوف الإسماعيلي خلال منتصف الموسم الجاري دون علم الجهاز الفني و مجلس الإدارة و ذلك قبل أيام من الانتقالات الشتوية الماضية.