شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بطلب رسمى لاستضافة نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن طلب استضافة وتنظيم المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام على ملعب بيراميدز باستاد "٣٠ يونيو" الدفاع الجوي بالقاهرة، في المدة القانونية التي فتح فيها الكاف الطلبات لاستضافة النهائي وتنظيمه.

وأكد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بالتعاون والدعم الذي قدمه السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لنادي بيراميدز، والذي أكد دعمه الكامل لطلب النادي لاستضافة وتنظيم نهائي الكونفدرالية بملعب الدفاع الجوي، مشددا على وقوفه ومساندته لمطلب النادي الذي يقدم صورة طيبة للكرة المصرية خلال مشاركته في البطولة ومشددا على توفير أي مطالب لإنجاح الحدث حال وقوع اختيار الكاف على استاد الدفاع الجوي لاستضافة النهائي القاري في نسخته الحالية.

أشار إلى أنه تواصل كذلك مع المسئولين باتحاد الكرة، لإرسال الطلب من خلال الاتحاد، وأكدوا دعمهم لطلب بيراميدز، الذي يسير بصورة رائعة في البطولة،

كما تواصل مع المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس فيفا الأعلى والمكتب التنفيذي للكاف، لدعم طلب النادي لاستضافة المباراة النهائية على أرض مصر.

ويحتل بيراميدز قمة المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفدرالية بعدما حصد العلامة الكاملة ٩ نقاط من ٣ مباريات خاضها حتى الآن في هذا الدور، وهو الفريق الوحيد بين جميع فرق دور المجموعات الذي يحصد العلامة الكاملة حتى الآن، كما يتمتع بنتائج جيدة في النسختين السابقتين من البطولة التي شارك بهما، حيث وصل للمباراة النهائية والدور نصف النهائي عامين على التوالي.