شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يقترب من العودة لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد الكرة، عودة محمود سعد المدير الفني للجبلاية السابق لنفس المنصب خلال الفترة المقبلة ، حيث كانت اللجنة الثلاثية قد قررت إقالته من منصبه وتعيين البرتغالي فينجادا.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل نهائي، على رحيل نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية اول مايو المقبل وهو موعد انتهاء عقد الخواجة ، كما تقرر ان يتم تعيين مدير فني وطني خلفا له.

ويحصل فينجادا على 35 الف دولار شهريا ، ويتبقي في عقده شهرين مع اتحاد الكرة وقرر المجلس توجيه الشكر له عقب انتهاء العقد، ورغم حصول فينجادا على فرصة من اتحاد الكرة لابراز عمله كمدير فني الا أن الخواجة لم يقنع اتحاد الكرة ليتأكد رحيله اول مايو المقبل.

على صعيد مختلف، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد لم يتسلم حتى الآن مكافأة الصعود لنهائى كأس أمم أفريقيا المقدرة بـ 2 مليون و750 ألف دولار، وقال وليد العطار، "خزينة الجبلاية لم تتسلم مكافأة الصعود لنهائى أمم أفريقيا والمقدرة بـ 2 مليون دولار و750 ألفاً حتى الآن".

وأضاف وليد العطار، "كل السيناريوهات ما زالت مطروحة أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن بطولة كأس مصر فى النسخة الماضية سواء باستكمالها أو الغائها ودراسة العواقب المترتبة على هذا القرار قبل إعلان القرار الرسمى".

وتابع وليد العطار، "الموافقة المبدئية لجماهير مباراة مصر والسنغال فى حدود 60 ألف مشجع، موضحا أن معسكر المنتخب ينطلق 21 مارس المقبل، والسفر للسنغال سيكون عبر طائرة خاصة".

وأشار متحدث الجبلاية إلى أنه "ننتظر كيروش لتحديد موعد السفر للسنغال بعد المباراة الأولى، وزيارة وفد السنغال لاتحاد الكرة كانت خطوة روتينية لتوفير كافة المعلومات التى يحتاجها المنتخب السنغالى قبل مباراة 25 مارس المقبل".

من ناحية أخرى، اتفقت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة مجدى الشيخ، مع مراقبى المسابقات، فى الاجتماع الذى عقد بمقر الجبلاية، على تصنيف المراقبين فى القسم الأول والثانى والثالث، بحيث لا يسمح لمراقبى كل قسم بالظهور فى مباريات القسم الآخر.

كما تم الاتفاق على تخصيص زى موحد لمراقبى المسابقات، وعمل دورات مستقبلية للمراقبين لرفع كفاءتهم فى المرحلة المقبلة.