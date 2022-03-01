شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمهاجمى الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أسامة نبيه المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق عمر السعيد وسيف الجزيري بالتركيز أمام مرمي المنافسين قبل مباراة فيوتشر المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

وطلب نبيه من المهاجمين استغلال الفرص التي تلوح لهم امام المرمي في ظل تعرض الفريق لحالة من العقم التهديفي وظاهرة إضاعة الفرص السهلة التي تسببت في إهدار الفرص لنقاط كثيرة في الدورى ودوري ابطال افريقيا.

ويدخل نادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل وهامة عندما يستضيف نظيره فيوتشر في الثامنة من مساء غدا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، في لقاء صعب للفريقين خاصة الزمالك الذي يسعى لاعبوه وجهازه الفني المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق علي المستوى الدولي والمحلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عن تدريب الزمالك منذ أيام.

ومن المتوقع ان يجري أسامة نبيه المدير الفني المؤقت للزمالك عدة تعديلات في التشيل خاصة مع الانباء التي ترددت في الساعات الأخيرة قبل اعلان قائمة الفريق، عن إمكانية عودة طارق حامد لاعب الوسط للمشاركة في المباراة بعد مشاركته في التدريبات الأخيرة قبل المباراة عقب شفاءه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

ويقترب التشكيل المتوقع للزمالك من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، أمامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح ، وفي الوسط طارق احمد " حال مشاركته " وامام عاشور ، بينما يضم الهجوم احمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وسيف الجزيري.