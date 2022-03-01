نور الشربينى تحافظ على صدارة الاسكواش للشهر الـ 17 على التوالى

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر مارس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السابع عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.



تصنيف السيدات

وأنهى النيوزيلندي بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لصنيف شهر مارس الجاري، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندي سيتي والتي تعد أحد أكبر البطولات في اللعبة، بينما ودع علي فرج لاعب وادي دجلة وأخر متصدر مصري للتصنيف، منافسات ويندي سيتي من الدور ربع النهائي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن تصنيف شهر مارس الجاري، حيث انتزع بول كول الصدارة من علي فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثاني، واستقر محمد الشوربجي في المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز الخامس.