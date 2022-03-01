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الإسماعيلى يبحث عن "أول فوز" بالدوري الليلة فى أسوأ مشاركة فى تاريخه

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القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الإسماعيلي مباراة مصر المقاصة، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، بشعار أكون أو لا أكون، بحثاً عن الفوز الاول للدراويش فى دوري هذا الموسم لتصحيح المسار فى الظهور الثانى لمدرب الدراويش حمد إبراهيم الذى تولى المهمة خلفا للمدرب الراحل خوان براون.

 

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي  قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه في الوقت الحالي لحين تحسن النتائج في المسابقة المحلية.

وفقد فريق الإسماعيلى 27 نقطة في أول 10 جولات بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالي حيث لم يحصد الدرايش سوى ثلاثة نقط فقط احتل بهما المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز ، وسجل الدراويش ثلاثة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 14 هدف وهى أسوأ بداية للاسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدوري، ويعد الفريق الاصفر هو الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الان فى المسابقة.

وحصد الإسماعيلى نقاطه الثلاثة من التعادل في 3 مباريات أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة وغزل المحلة في الأسبوع السادس وفيوتشر في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام وجميعها انتهت بالتعادل السلبي بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعرض فريق الإسماعيلى لسبعة هزائم في مسابقة الدورى العام بالموسم الحالي الأمر الذى جعل إدارة الدراويش تقيل الأرجنتينى خوان براون وتولى الإدارة الفنية لحمد إبراهيم الذى كان يشغل منصب المدرب العام في بيراميدز ، وخسر الاسماعيلى من الجونة بهدف دون رد فى مباراته الاولى مع حمد إبراهيم.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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