شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن "أول فوز" بالدوري الليلة فى أسوأ مشاركة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الإسماعيلي مباراة مصر المقاصة، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، بشعار أكون أو لا أكون، بحثاً عن الفوز الاول للدراويش فى دوري هذا الموسم لتصحيح المسار فى الظهور الثانى لمدرب الدراويش حمد إبراهيم الذى تولى المهمة خلفا للمدرب الراحل خوان براون.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه في الوقت الحالي لحين تحسن النتائج في المسابقة المحلية.