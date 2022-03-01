الامارات | بيراميدز المصري يطلب استضافة نهائي الكونفيدرالية

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز المصري يطلب استضافة نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بيراميدز المصري، عن تقدمه بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لاستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرلية).

وكشف ممدوع عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، عن تقدم بيراميدز بطلب لاستضافة المباراة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وذلك خلال المدة القانونية التي فتح فيها (كاف) باب التقدم بطلبات الاستضافة.

وقال عيد في تصريحات، أوردها المركز الاعلامي لناديه اليوم الثلاثاء، إن بيراميدز "وجد دعما وتعاونا من جانب أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، الذي أكد دعمه الكامل لطلب النادي".

وأضاف أنه تواصل كذلك مع المسؤولين باتحاد الكرة المصري لإرسال الطلب من خلال الاتحاد، وقد أكدوا دعمهم لطلب بيراميدز، الذي يسير بصورة رائعة في البطولة، كما تواصل مع هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي (فيفا) والمكتب التنفيذي في (كاف).

ويحتل بيراميدز قمة المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفدرالية بعدما حصد العلامة الكاملة ٩ نقاط من ثلاث مباريات خاضها حتى الآن في هذا الدور. وتضم مجموعته فرق الصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي وزاناكو الزامبي.

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