الامارات | رياض محرز يبني مسجداً في الجزائر.. ووالدته تحضر التدشين (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يبني مسجداً في الجزائر.. ووالدته تحضر التدشين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة الشروق الجزائرية، الإثنين، أن وزارة الأوقاف الجزائرية، دشنت مسجد "التقوى"، ببلدية بني سنوس، تبرع بتكلفة بنائه قائد المنتخب الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.

وقالت الصحيفة إن "رياض محرز تبرع لبناء هذا المسجد من حسابه الشخصي في تلك المنطقة خصوصاً أن والدي رياض محرز الراحل أحمد وزوجته حليمة، من أبناء بلدية بني سنوس بِولاية تلمسان"، مشيرة إلى أن "والدة محرز كانت حاضرة عند تدشين المسجد إلى جانب مسؤولين جزائريين".

ويعتبر محرز من أحد أبرز اللاعبين العرب وإفريقيا في الملاعب العربية إلى جانب المصري محمد صلاح والمغربي حكيم زياش ومواطنه أشرف حكيمي الذين يعتبرون وجهاً مشرقاً لبلادهم في القارة العجوز.

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