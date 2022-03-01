الامارات | راموس يحصل على عرض للرحيل عن باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يحصل على عرض للرحيل عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية بأن الإسباني سيرخيو راموس، تلقى عرضا من لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي للرحيل عن باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

وكان راموس، انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد الإسباني، ووقع على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023.

ومنذ انتقاله لباريس سان جيرمان، لم يخض راموس (35 عاماً) سوى أربع مباريات في الدوري الفرنسي وخمس بالمجمل بقميص النادي الباريسي بسبب الإصابة التي أجبرته على الانتظار حتى الـ28 من نوفمبر الماضي لتسجيل بدايته مع فريقه الجديد، قبل أن يبتعد بعدها لمباريات عدة بسبب "إجهاد عضلي".

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