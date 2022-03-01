عاجل.. مصر تطلب استضافة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقدم نادي بيراميدز المصري بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل استضافة وتنظيم المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للنسخة الحالية، على ملعب بيراميدز بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وذلك بعد أن حدد الاتحاد الإفريقي مدة قانونية يستقبل خلالها الطلبات الخاصة باستضافة اللقاء النهائي وتنظيمه.



وأكد نادي بيراميدز في بيانه الرسمي، أن الطلب المقدم للكاف لقى قبول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث أكد الأخير على كامل دعمه لطلب استضافة اللقاء، مشيراً إلى أنه سيعمل على توفير أي مطالب لإنجاح الحدث حال موافقة الاتحاد الإفريقي على الطلب المقدم من جانب نادي بيراميدز.

وأشار البيان إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري أكدوا أيضاً دعمهم الكامل لهذا الطلب، مضيفاً أن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تواصل مع هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، لمطالبته بدعم الطلب.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويحتل صدارة المجموعة الأولى بعدما حصد العلامة الكاملة وفاز بالثلاث مباريات التي خاضها حتى الآن أمام أهلي طرابلس والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي