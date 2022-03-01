ما هو تردد قنوات أبوظبي الرياضية الناقلة لكأس إيطاليا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سيتمكن المشاهد في المنطقة العربية مجددا من متابعة كأس إيطاليا، عبر قنوات أبوظبي الرياضية.



وستكون أولى مباريات كأس إيطاليا المذاعة على قنوات أبوظبي الرياضية "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر ميلان، في نصف نهائي البطولة.

وكان كأس إيطاليا لا يذاع على أي قناة في المنطقة في الفترة الأخيرة، قبل أن تحصل أبوظبي الرياضية على حقوق البطولة بداية من نصف النهائي.

وستبث المباريات داخل دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرياً ومجاناً على شاشة أبوظبي الرياضية، وسيتمكن المشاهدين في كل دول المنطقة من متابعة المباريات.

وستخصص أبوظبي الرياضية استوديو تحليلي لكل مباراة، يضم عدداً من أبرز محللي القناة والخبراء في الكرة الإيطالية، كما سيتم نقل المباريات بتعليق صوتي باللغتين العربية والإنجليزية في الوقت نفسه.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 عبر العرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبوظبي الرياضية ١ عبر النايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز البطولات التي تبثها قناة أبوظبي الرياضية

كأس إيطاليا 2022

الدوري الهولندي

تصفيات كأس العالم قطر 2022 آسيا

منافسات الدوري أدنوك للمحترفين (الدوري الإماراتي)

مباريات دوري أبطال آسيا

مباريات البطولات المحلية والدولية الإماراتية

بطولة السوبر الإماراتي

منافسات كأس رئيس الدولة الإماراتي

منافسات كأس رابطة المحترفين الإماراتية