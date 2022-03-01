موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف فاركو، نظيره الأهلي، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلي متأثرا بخسارته على ملعبه أمام صن داونز الجنوب إفريقي 1-0، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمود متولى وبدر بانون وعمار حمدي وأكرم توفيق وصلاح محسن، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف لأسباب فنية.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة فاركو بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

في خط الوسط: حمدي فتحي وآليو ديانج.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

القنوات الناقلة

سيتم بث مباراة الأهلي وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أتش دي 1 ويسبق المباراة بنحو ساعة استديو تحليلي لها.