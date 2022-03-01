شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخولهما دائرة المرشحين لتدريب الفريق ..ماذا قدم جروس وباتشيكو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية فسخ تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون بالتراضى ، لتراجع النتائج فى الفترة الأخيرة ، وبدأ مسئولى الأبيض فى دراسة السيرة الذاتية لأكثر من مدرب ، مع دخول البعض فى دائرة المرشحين لتدريب الفريق، و من بينهم السويسرى جروس ، والبرتغالى باتشيكو .

وبعد دخولهم دائرة المرشحين لحلافة كارتيرون ، نرصد فى السطور التالية أهم ما قدمه الثنائى جروس وباتشيكو مع الزمالك قبل الولاية السابقة لهم فى ميت عقبة .

جروس

قاد جروس الزمالك فى 53 مباراة ، بواقع 30 مباراة فى الدورى و16 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.

حقق الزمالك مع جروس 31 فوزا بواقع 20 انتصارا فى الدورى و7 انتصارات فى الكونفدرالية وفوزين فى كأس مصر وفوز فى البطولة العربية وفوز فى السوبر المصرى السعودى.

فيما تعادل الزمالك 14 مرة مع جروس، بواقع 6 تعادلات فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وتعادلين فى كأس زايد، فى حين هُزم الزمالك مع جروس فى 7 مباريات فقط، بواقع 3 هزائم فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وهزيمة وحيدة فى كأس زايد، وجاءت أكبر هزيمة للأبيض معه أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

باتشيكو

قاد باتشيكو الزمالك فى 27 مباراة ، خلال ولايته الثانية مع الفريق، منها 6 فى دورى الابطال، و 3 بكاس مصر ، و 18 بالدورى ، حقق الفوز فى 17 وخسر 4 ، و تعادل فى 6 منها .

أكبر فوز حققه مع الزمالك كان امام مصر المقاصة بأربعة أهداف ، والهزيمة الأثقل خلال مباراتى طلائع الجيش، بكأس مثر، و الترجى بدورى الابطال بنتيحة 3\1 فى كل مباراة