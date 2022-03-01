شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. إينو يرد على استدعاء المنتخب: "هحضر فرح صاحبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

استعاد معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق، ذكريات استدعائه لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عام 2006 والتي أقيمت في مصر وتوج بها منتخب الفراعنة.

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية:عندما أعلن حسن شحاتة قائمة المنتخب في أمم أفريقيا 2006، لم أكن متواجداً فيها، ويشاء القدر قبل أول مباراة أمام ليبيا التي فزنا خلالها برباعية أن أجد هاتفي يرن واستدعاء من المنتخب لي بعد إصابة حسني عبد ربه.

أضاف: لم أصدق الأمر لأن مباراة ليبيا كانت ستلعب مساءً وتحدث معي شوقي غريب وأحمد حسن وسألوني إذا كنت سأنضم الآن للمنتخب أو ليلاً، وكان عندي فرح أحد أصدقائي، فقلت لهم أنني لو انضميت الآن لن أشارك في المباراة، وسأنضم بعد حضور فرح صديقي.

واصل: وحضرت فرح صديقي ورقصنا وفرحنا ثم انضميت إلى المنتخب، وبعد البطولة مباشرة أتممت انضمامي للنادي الأهلي بعد طلب مانويل جوزية، واشتريت عربية بعد التوقيع للأهلي.

اختتم: في أول يوم لي في المنتخب كنت داخل الفندق بمعسكر الفريق بعربية صغيرة، وكنت أتعجب هركن العربية دي فين، ولكن وجدت سيارة أحمد عيد عبد الملك موجودة بالجراج وكانت مثل سيارتي ومكتوب عليها أحمد عيد 14، فركنت سيارتي بجانبها.