الامارات | محمد صلاح يعرض المساعدة لعلاج صحافي مصري مصاب بمرض خطير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعرض المساعدة لعلاج صحافي مصري مصاب بمرض خطير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام مصرية أن النجم العالمي محمد صلاح، تواصل مع أحد أفراد أسرته في القاهرة، وطلب منه تقديم المساعدة اللازمة لعلاج أحد الصحافيين المصريين من أبناء محافظة الغربية، تعرض للإصابة بمرض الملاريا عقب عودته من رحلة تشجيع المنتخب المصري في مشاركته اخيراً في كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون وتوجت بها السنغال على حساب الفراعنة.

ونقل على لسان عبد العزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، إنه تم التواصل مع نجم ليفربول الانجليزي، الذي أكد كامل دعمه هو وأسرته للصحافي محمد غنيم الذي سافر إلى الكاميرون لدعم منتخب مصر، نقل إلى أحد المستشفيات المصرية قبل يومين، وحالته الصحية غير مستقرة وفي غيبوبة تامة، نتيجة معاناته من الملاريا.

يذكر أن الملاريا، مرض طفيلي معدي ينتقل عبر البعوض المنتشر في المستنقعات والتجمعات المائية الراكدة، ومنتشر في العديد من الدول الافريقية، ويؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة لدى الإنسان المصاب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news