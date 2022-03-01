شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مباريات الأهلي المصري في شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون شهر مارس/آذار الجاري حاسما للأهلي للمصري إلى حد كبير، خصوصا في المنافسة على الصعود لأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أفريقيا.



وسيلعب الأهلي 5 مباريات خلال 18 يوما في شهر مارس، قبل التوقف الدولي، لتجمع منتخب مصر استعدادا للدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

1 مارس.. الأهلي ضد فاركو

أول مواجهات الأهلي في شهر مارس ستكون الثلاثاء، بمواجهة فاركو، في الجولة 11 من منافسات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي خاض مباراة أكثر.

5 مارس.. الأهلي ضد المريخ

يوم 5 مارس سيواجه الأهلي المريخ السوداني في القاهرة، في الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويملك الأهلي نقطة واحدة في مجموعته التي تضم بخلاف المريخ فرق الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي، حيث تعادل مع الهلال في السودان، وخسر من صن داونز في القاهرة.

فريق الأهلي المصري

8 مارس.. الأهلي يواجه بيراميدز

بعد مواجهة المريخ بثلاثة أيام سيواجه الأهلي بيراميدز في قمة بالدوري المصري، حيث يتنافس الثنائي على الصدارة.

وتأجلت مباراة الأهلى وبيراميدز بمسابقة الدوري من الجولة الثامنة، وكان موعدها الأول يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضى، وذلك بسبب معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس أمم افريقيا بالكاميرون.

12 مارس.. صن داونز ضد الأهلي

سيلتقي الأهلي فريق صن داونز الجنوب أفريقي مجددا، ولكن في ملعب الأخير، بعد الهزيمة المفاجئة للأحمر بهدف في مباراة الذهاب القاهرة، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسيكون الأهلي، حامل لقب البطولة في حاجة لنتيجة إيجابية تدعم حظوظه للصعود إلى دور الثمانية.

18 مارس.. المريخ ضد الأهلي

سيعود الأهلي لمواجهة المريخ مجددا في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم أن المريخ هو صاحب الأرض، لكن المباراة ستلعب في استاد الأهلي وي السلام، بسبب استبعاد ملعب المريخ من استضافة المباريات الأفريقية.

واختار المريخ ملعب الأهلي وي السلام بالقاهرة لاستضافة مبارياته الأفريقية.