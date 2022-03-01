مرتضى منصور: كارتيرون اعترف أنه أخطأ في المقطع الصوتي الذي أرسله

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون اعترف في جلسته معه أمس الاثنين، من أجل فسخ التعاقد بالتراضي أنه أخطأ في المقطع الصوتي الذي أرسله.

وأضاف رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية: كارتيرون اعترف في جلسته معي أنه أخطأ في المقطع الصوتي الذي أرسله، ووجهنا له الشكر وأغلقنا الصفحة.

وعن أخر تطورات المفاوضات مع نجم الزمالك طارق قال منصور: طارق حامد قال لي جهز عقود التجديد ووقت ما تطلبني سأحضر للتوقيع.

وواصل: سنضع اسم محمد عبد الشافي وطارق حامد على حديقتين داخل نادي الزمالك.

متحدث الزمالك: أفضل التعاقد مع مدرب برتغالي

وفي السياق ذاته، قال أحمد مرتضى منصور، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك إنه يفضل التعاقد مع مدرب برتغالي لتدريب الفريق الأبيض خلفًا للفرنسي كارتيرون خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أحمد مرتضى أن أسامة نبيه سوف يستمر في منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد، رفقة الجهاز الفني الأجنبي.