شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للتنس يمنح مصر تنظيم بطولة المستوى الأول للناشئين لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الدولى للتنس على منح مصر تنظيم البطولة الدولية للناشئين والناشئات المستوى الأول J1 وذلك للمرة الأولى فى تاريخ اللعبة البيضاء فى مصر والشرق الأوسط.

وصرح السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى أن استضافة وتنظيم مصر لأكبر وأقوى بطولة للناشئين والناشئات تحت مظلة الاتحاد الدولى جاء بعد جهود مكثفة من رئيس الاتحاد إسماعيل الشافعى وعلاقاته الوطيدة داخل الاتحاد الدولى والثقة الهائلة التى تحظى بها مصر عالميا حاليا فى تنظيم البطولات الدولية.

وقال إن مصر حاليا هى ثالث دولة من حيث تنظيم البطولات الدولية على مستوى العالم 16 بطولة سنويا فى كل المستويات وهى بطولة واحدة فى مستو ىJ1 و2 فى مستوى J2 و 4 فى مستوى J3 و 5 فى مستوى J4 ومثلها فى مستوى J5 .

وأوضح أن الاتحاد يركز دائما على تطوير وتنمية الناشئين الذين يمثلون القاعدة الأساسية لنشر اللعبة وتواصل الأجيال.

وأضاف أن البطولة ستقام فى النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل بملاعب نادى سماش، وينتظر مشاركة أفضل اللاعبين الناشئين المصنفين على العالم فيها.