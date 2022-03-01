شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمد الصباحى قبل مواجهة المقاصة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى الإسماعيلى مباراة مصر المقاصة فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، بشعار أكون أو لا أكون، بحثاً عن انتفاضة تعيد الفريق للمسار الصحيح فى الظهور الثانى لمدرب الدراويش حمد إبراهيم الذى تولى المهمة خلفا للمدرب الراحل خوان براون.

ويدير اللقاء محمد الصباحى حكم ساحة، ويعاونه خالد السيد مساعد أول وإسلام أبو العطا مساعد ثان ومحمود منصور حكمًا رابعًا، وللفيديو إبراهيم نور وأسامه السيد.

وتعد هذه المباراة الـ 15 التى يديرها محمد الصباحى للإسماعيلى والـ 2 هذا الموسم، وذلك على النحو التالى ..

لعب الإسماعيلى 14 مباراة فاز 6 تعادل 7 خسر 1 له 20 هدفًا عليه 13 هدفًا كلين شيت 3 لقاءات

الدورى العام ..

* يوم 29 أبريل 2013 "موسم ملغى" تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( عمرو السولية من ضربة جزاء )

* يوم 19 فبراير 2014 تعادل مع المنيا 1 / 1 بالإسماعيلية ( جون أنطوى )

* يوم 2 نوفمبر 2014 تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( جون أنطوى )

* يوم 3 يونيه 2015 تعادل مع المقاولون العرب 2 / 2 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب وإيمانويل بناهينى / محمد فضل 2 فى فريقه الأسبق )

* يوم 4 نوفمبر 2016 فاز على إنبى 2 / 1 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب ومحمود متولى من ضربة جزاء )

* يوم 16 نوفمبر 2017 فاز على طنطا 1 / صفر بطنطا ( ديجو كالديرون )

* يوم 9 فبراير 2018 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 2 أبريل 2018 فاز على الزمالك 3 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن )

* يوم 13 سبتمبر 2018 فاز على إنبى 3 / 2 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا 2 وريتشارد بافور )

* يوم 11 نوفمبر 2018 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 24 يناير 2019 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالقاهرة ( بنسيون شيلونجو )

* يوم 30 يناير 2021 تعادل مع بيراميدز 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد عادل )

* يوم 17 يونيه 2021 فاز على غزل المحلة 3 / 1 بالإسماعيلية ( بنسيون شيلونجو 2 وفخر الدين بن يوسف )

كأس رابطة الأندية المحترفة ..

* يوم 17 يناير 2022 .. تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالإسكندرية ( كارامليو ألجازنزا )

الإنذارات لـ 24 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لمحمود متولى

• إنذارين لكل من سامح عبد الفضيل وكريم الضو ومحمد فتحى ومحمد صادق والنيجيرى أودا مارشال ومحمود عبد العاطى "دونجا"

• إنذار لكل من عبد الحميد سامى والبرازيلى ألكسندرو لوبيز وأحمد ناصر ومحمد أبو المجد "بوشا" والكولومبى دييجو كالديرون ومحمد عواد وإبراهيم حسن ومحمد مجدى الجمل وطارق طه ومحمد فوزى والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صبحى ومحمد بيومى والتونسى مروان الصحراوى ومحمد الشامى وباهر المحمدى ومحمد مخلوف.

الطرد 3 لاعبين ..

• طرد مباشر لمحمود حمد

• بعد إنذارين لكل من كريم الضو والنيجيرى أودا مارشال

ضربتا جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة اتحاد الشرطة 2013

• فى مباراة إنبى 2016

4 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة إنبى 2016

• فى مباراة حرس الحدود 2018

• فى مباراة غزل المحلة 2021

• فى مباراة الأهلى 2022