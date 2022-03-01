شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يزيل إرهاق السفر بالتدريبات الاستشفائية استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف النادى المصرى استعداداته لمواجهة إنبى، فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يسعى الفريق البورسعيدى إلى مصالحة الجماهير وتعديل مساره فى مسابقة الدورى بعد التعادل فى آخر جولتين أمام سيراميكا وايسترن كومباني.
ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق تدريبات خفيفة واستشفائية للتخلص من إرهاق السفر بعد رحلة طويلة استغرقت 11 ساعة، حيث عادت بعثة النادى المصرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من الكونغو بعد مواجهة أوتوهو الكونغولى.
ويعود كريم العراقى، ظهير أيمن النادى المصرى، لدعم فريقه فى الدورى العام خلال مباراة المصرى وإنبى، وغاب العراقى عن مباراة المصرى وأوتوهو الكونغولى الأخيرة بكأس الكونفدرالية لتراكم البطاقات الصفراء، وخسر المصرى أمام أوتوهو بهدف نظيف.
وفى المقابل، يغيب معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى عن قيادة فريقه من على دكة البدلاء أمام إنبي، بسبب تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني، فى مباراة الجولة العاشرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بينتيجة 2/2.
ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض الفريق البورسعيدى 10 مباريات، فاز خلالهم فى 3 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف.