شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يزيل إرهاق السفر بالتدريبات الاستشفائية استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النادى المصرى استعداداته لمواجهة إنبى، فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يسعى الفريق البورسعيدى إلى مصالحة الجماهير وتعديل مساره فى مسابقة الدورى بعد التعادل فى آخر جولتين أمام سيراميكا وايسترن كومباني.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق تدريبات خفيفة واستشفائية للتخلص من إرهاق السفر بعد رحلة طويلة استغرقت 11 ساعة، حيث عادت بعثة النادى المصرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من الكونغو بعد مواجهة أوتوهو الكونغولى.