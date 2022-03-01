شكرا لقرائتكم خبر عن اللقانى يقترب من العودة للقيادة الفنية لطائرة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد اللقانى من العودة للقيادة الفنية لفريق طائرة الزمالك بعدما تقدم حسن الحصرى باستقالته من تدريب الفريق، فى ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وآخرها أمام هليوبوليس بنتيجة 3 / 2 فى انطلاق الدور النهائى للدورى.

وخسر فريق الطائرة بالزمالك من بتروجت أمس 3 / 2 فى ثانى جولات النهائيات على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.