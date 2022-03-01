شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يرحل عن اتحاد الكرة أول مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل نهائى على رحيل نيلو فينجادا المدير الفنى للجبلاية أول مايو المقبل، وهو موعد انتهاء عقد الخواجة، كما تقرر أن يتم تعيين مدير فنى وطنى خلفا له.

ويحصل فينجادا على 35 ألف دولار شهريا، ويتبقى فى عقده شهرين مع اتحاد الكرة وقرر المجلس توجيه الشكر له عقب انتهاء العقد، ورغم حصول فينجادا على فرصة من اتحاد الكرة لإبراز عمله كمدير فنى، إلا أن الخواجة لم يقنع اتحاد الكرة ليتأكد رحيله أول مايو المقبل.

وعلى صعيد مختلف كشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الاتحاد لم يتسلم حتى الآن مكافأة الصعود لنهائى كأس أمم أفريقيا المقدرة بـ2 مليون و750 ألف دولار.

وأضاف وليد العطار "كل السيناريوهات ما زالت مطروحة أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن بطولة كأس مصر فى النسخة الماضية، سواء باستكمالها أو إلغائها ودراسة العواقب المترتبة على هذا القرار قبل إعلان القرار الرسمى".

وتابع وليد العطار "الموافقة المبدئية لجماهير مباراة مصر والسنغال فى حدود 60 ألف مشجع، موضحا أن معسكر المنتخب ينطلق 21 مارس المقبل، والسفر للسنغال سيكون عبر طائرة خاصة".

وأشار متحدث الجبلاية إلى أنه "ننتظر كيروش لتحديد موعد السفر للسنغال بعد المباراة الأولى، وزيارة وفد السنغال لاتحاد الكرة كانت خطوة روتينية لتوفير كافة المعلومات التى يحتاجها المنتخب السنغالى قبل مباراة 25 مارس المقبل".

من ناحية أخرى اتفقت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة مجدى الشيخ، مع مراقبى المسابقات، فى الاجتماع الذى عقد بمقر الجبلاية، على تصنيف المراقبين فى القسم الأول والثانى والثالث، بحيث لا يسمح لمراقبى كل قسم بالظهور فى مباريات القسم الآخر.

كما تم الاتفاق على تخصيص زى موحد لمراقبى المسابقات، وعمل دورات مستقبلية للمراقبين لرفع كفاءتهم فى المرحلة المقبلة.