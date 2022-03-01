شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وإنتى معايا ومنورة حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندرى الحالى وقائد الأهلى السابق، بعيد ميلاد زوجته سارة، الذى يوافق اليوم الثلاثاء الأول من مارس، متمنيا لها طول العمر.

ونشر عاشور، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع زوجته، صحبها بتعليق: "كل سنة وإنتى طيبة وعقبال 100 سنة وإنتى معايا ومنورة حياتى".





وعاد حسام عاشور، لاعب وسط الاتحاد السكندرى، لتدريبات فريقه الجماعية بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة مؤخرا، التى أثبتت سلامته وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات زعيم الثغر استعدادا للمشاركة مع الفريق السكندرى فى بطولة الدورى.

وكان عاشور قد أجرى أشعة رنين على المخ خلال الأيام الماضية، لزيادة الاطمئنان على حالته الصحية وذلك بعد إصابته بحالة تشنج مفاجئ خلال قيادته لسيارته، وذبح عاشور خروفا فور عودته للتدريبات الجماعية لفك النحس الذى يطارده منذ انضمامه لسيد البلد، حيث تعرض اللاعب لقطع بالرباط الصليبى تسبب فى غيابه فترة طويلة عن الملاعب وبعدها داهمته الإصابات بشكل مستمر.

ونفى عاشور، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التى تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء فى الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.