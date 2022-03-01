شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حسام غالى يظهر للمرة الأولى بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم الأول من مارس لعام 2000 أزاح النادى الأهلى الستار عن الناشئ حسام غالى للمرة الأولى، ليشارك فى أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأحمر، ويعد الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للأهلى، هو صاحب قرار الدفع بـ"غالى" ليشارك أمام الشمس فى الدور الأول لبطولة كأس مصر 2000.

وانتهت المباراة بفوز الأهلى برباعية نظيفة، سجلها سيد عبد الحفيظ، وأحمد بلال، وإسحق أول، وعلاء إبراهيم، وتألق حسام غالى مع الفريق الأحمر ليبدأ عهداً من الإنجازات والبطولات مستمرة ويصبح "الكابيتانو" أحد أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء.

وعبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دورى عام وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

وفى الحادى عشر من مايو لعام 2018، جاء الوقت لتغرب شمس أحد أفضل لاعبى الوسط الذين مروا على الكرة المصرية خلال تاريخها، حيث أعلن الكابيتانو حسام غالى فى ذلك اليوم، اعتزاله النهائى لكرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندى، والتى تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.

واختير حسام غالى عضواً بمجلس النواب كما فاز الكابيتانو بعضوية مجلس إدارة النادى الاهلى فى الانتخابات التى جرت فى ديسمبر 2021 لمدة أربعة أعوام مقبلة وبعدد أصوات تاريخى يتناسب مع شعبية حسام غالى فى القلعة الحمراء.