شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فاركو فى الدوري لنسيان الأحزان الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة تعد هي الأولى في تاريخ الناديين بالمسابقة.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد خسارته على ملعبه في دوري الأبطال الأفريقي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، ليتأزم موقفه في المجموعة بعد خوض مباراتين اكتفى فيهم بالحصول على نقطة بالتعادل السلبى مع الهلال السودانى.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل ، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.

ويتطلع الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية، فيما خسر فاركو من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

من جهته طالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم عقب الخسارة من صن داونز للخروج بنقاط المباراة كاملة، كذلك للعودة إلى صدارة جدول الدوري من جديد على حساب بيراميدز، ويستمر غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ومحمود متولى عن الاهلى أمام فاركو للإصابة .

وفى المقابل، يقدم فاركو هذا الموسم مستويات مميزة وخطف لاعبوه الأنظار بسبب الأداء والنتائج التي حققها الفريق حتى الآن، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم بحسب تأكيدات مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق البرتقالى الذى يتسلح بنجومه لاسيما أن فريقه لا يعرف التعادل وهو ما يعكس قوة الأداء الهجومي للفريق.

ويملك فاركو عناصر مميزة صاحبة خبرات، على رأسها مهاجمه عمرو جمال بجانب المدافع رامي صبري وزميله أحمد عبد العزيز مودي بخلاف بعض العناصر الواعدة مثل محمد صبحي حارس المرمى وأحمد شريف والجزائري رزقي حمرون.