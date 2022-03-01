شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى مباراة فاركو الليلة فى اختبار محلى جديد عقب الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى دورى أبطال أفريقيا، ويدخل الفريق الأحمر وهو فى المركز الثانى فى جدول ترتيب مسابقة الدورى خلف بيراميدز، حيث يمتلك المارد الأحمر 22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المُتصدر وإن كان للأهلى مباراة مؤجلة.





موعد مباراة الأهلى وفاركو

موعد مباراة الأهلي وفاركو هو الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز.

غيابات الأهلى أمام فاركو

ويخوض الأهلى مباراة اليوم وسط غيابات كثيرة وهى كل من: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن للإصابة"، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف لأسباب فنية، وعاد للقائمة محمد نصير.

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

فيما ضمت قائمة الأهلى 22 لاعبًا لمباراة الليلة هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.