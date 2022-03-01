شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة الاتحاد ويستعد للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت عصر الاثنين على استاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ويستعد الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثانية عشرة للدورى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجمه التونسى محمد على الجوينى مدافع الفريق فى مواجهة المصرى البورسعيدى بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب عن مباراة زعيم الثغر بسبب تعرضه للطرد فى مواجهة فاركو بالجولة العاشرة والتى فاز بها الطلائع بهدف دون رد.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط، بعدما لعب 11 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.