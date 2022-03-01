شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يقترب من قائمة الزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب طارق حامد لاعب وسط الزمالك من الدخول فى قائمة مباراة فريقه أمام فيوتشر، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى أحد التدريبات، وتسببت فى غيابه عن المباريات لما يقرب من شهرين.

وشارك طارق حامد فى تدريبات الأمس كاملة، وأصبح جاهزا من الجانب الطبى للمشاركة فى المباراة، ومن المقرر أن يعلن أسامة نبيه المدير الفنى المؤقت للزمالك قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر المباراة، عقب تدريب اليوم على أن ينتظم اللاعبون فى المعسكر عقب المران.

من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفنى لفريق الزمالك إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق خلال مواجهة فيوتشر، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدورى المصرى على ملعب استاد القاهرة الدولى، خاصة أن هناك بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب فى المواجهات الماضية، الأمر الذى سيدفع الجهاز الفنى للاستعانة بلاعبين آخرين، حيث سيعود حازم إمام للتشكيل وجلوس حمزة المثلوثى على مقاعد البدلاء، كما أنه من المتوقع عودة محمد عواد لحراسة عرين الزمالك فى لقاء الدورى، على أن يقود عمر السعيد الهجوم بدلاً من سيف الجزيرى، مع عودة محمد عبد الغنى لخط الدفاع.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وتلقى هزيمة فى مباراتين، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.