شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. أفشة وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة تعد الأولى فى تاريخ الناديين بالمسابقة.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد خسارته على ملعبه فى دورى الأبطال الأفريقى أمام ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى بهدف دون رد، ليتأزم موقفه فى المجموعة بعد خوض مباراتين اكتفى فيهما بالحصول على نقطة بالتعادل السلبى مع الهلال السودانى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، على معلول.

خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: أفشة، وبيرسى تاو، محمد شريف

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز فى 7 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.