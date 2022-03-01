شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن ونوران جوهر يتأهلان إلى نصف نهائى بطولة ويندى سيتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الخامس عالمياً، ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة والتى تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير الماضى حتى الثانى من مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر فى مباراة الدور ربع النهائى على منافستها الإنجليزية جورجينا كيندى بنتيجة 3 / 0 فى مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-9, 11-1.

بينما فاز طارق مؤمن على مواطنه فارس الدسوقى بنتيجة 3 / 2 فى مباراة استغرقت 75 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-2, 6-11, 10-12, 11-8, 11-7.

بذلك يلحق طارق مؤمن ونوران بالرباعى، مروان الشوربجى ويوسف إبراهيم ونور الشربينى وهانيا الحمامى إلى الدور نصف النهائى، لتضمن مصر 6 مقاعد فى هذا الدور.