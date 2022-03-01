شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يسعى للعودة إلى صفوف المنتخب الوطنى ويدخل حسابات كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أحمد حسن "كوكا" مهاجم قونيا سبورت التركى إلى العودة مجددًا للتألق فى صفوف منتخب مصر فى المرحلة المقبلة، فى ظل دخوله فى حسابات المدير الفنى للفراعنة البرتغالى كارلوس كيروش.

ويمتلك كوكا خبرات كبيرة من واقع احترافه فى أكبر الدوريات الأوروبية وهو فى سن صغيرة، حيث إنه يعد أحد الدعائم الرئيسية للمنتخب فى فترات سابقة قبل عدم ضمه من قبل كيروش فى أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

وطلب البرتغالي كيروش تقريرًا عن مستوى أحمد حسن كوكا والمباريات التى لعبها خلال الفترة الأخيرة، تمهيدًا لضمه بعد تراجع مستوى محمد شريف مهاجم النادى الأهلي مؤخرًا، حيث إن كلا الثنائى كوكا وأحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى التركى فى حسابات المدير الفنى .

واحتفل أحمد حسن كوكا مهاجم نادي قونيا سبور التركي بوصوله إلى 100 هدف سجلها خلال مسيرته مع الأندية الذى لعب لها شهر يناير المقبل، ونشر عبر حسابة على انستجرام، فيديو مجمع لأهدافه التي احرزها ، حيث علق كوكا على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" 100هدف في أوروبا الحمد لله حمدًا كثيرًا، كل حاجة بحققها ترجع لوالدي الله يرحمه، كان أكبر سند لي في كل حاج، مهما صعبت عليا الأيام والمواقف كان بيفضل يحفزني ويخليني اكمل".

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب كوكا فى الصور التالية: