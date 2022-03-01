فوز 6 مصريين فى الكويت بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

وشارك فى البطولة عدد 6 لاعبين هم: أحمد محمود محفوظ، وملك محمود محفوظ، وعلى وائل أبو الفتوح، وماهر مجدى ماهر، فارس ياسر عبد الفتاح، ومريم محمود محفوظ، والذين يتدربون فى الكويت وحرصوا على التواجد بالبطولة، وحققوا المركز الأول وعدد 6 ميداليات.

القاهرة - سامية سيد - فاز 6 مصريين مقيمين فى الكويت بالمركز الأول خلال المشاركة فى بطولة الجمهورية المفتوحة الثالثة للكيك بوكسينج، التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة، وذلك تحت قيادة الكابتن عيد حسن خليفة الذى يشرف على تدريبهم.

وتألق اللاعبون المصريون فى البطولة عقب رحلة طويلة من الكويت إلى القاهرة فى ماراثون رائع بمشاركة أعداد كبيرة من أبطال الكيك بوكسينج فى مصر.

كان محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، قد صرح أن العناصر المختارة للانضمام إلى المنتخب الوطنى للكيك بوكسينج سوف تخوض منافسات جديدة أمام أبطال مصر الذين حققوا نتائج دولية خلال المنافسات العربية والدولية الأخيرة، من أجل الاستقرار على الشكل النهائى لعناصر المنتخب الوطنى.

وأضاف أن بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج شهدت منافسة قوية بين كل اللاعبين المشاركين من أجل الانضمام إلى قائمة المنتخب الأولية، والتى أفرزت العديد من العناصر الجيدة التى يتنبأ لها بمستقبل رياضى متميز.

وأكد رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسيج أن المنتخب الوطنى للعبة ينتظره العديد من الاستحقاقات الدولية التى تتمثل فى إقامة البطولة الأفريقية فى جنوب أفريقيا فى شهر أكتوبر المقبل، وبطولة التضامن الإسلامى التى تقام فى تركيا فى شهر أغسطس من العام الجارى.

واختتم محمد صبيح تصريحاته قائلا: إنه بعد الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب الوطنى للكيك بوكسينج، سوف يتم وضع خطة فنية تتمثل فى زيادة المعدل البدنى والمهارى للاعبين من أجل إعدادهم بالشكل القوى الذى يمنح مصر الأفضلية فى البطولات العربية والقارية والدولية.