الأهلي يواجه فاركو.. تعرف على جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

في الدوري المصري تقام 3 مباريات في الجولة 11، حيث يلتقي الجونة ضد البنك الأهلي، والإسماعيلي مع المقاصة، والأهلي مع فاركو.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي بيرنلي مع ليستر سيتي في ختام الجولة 22، فيما يقام ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مباريات الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

3 عصرا.. الجونة والبنك الأهلي.. قنوات أون تايم سبورتس

5.30 مساء.. مصر للمقاصة والإسماعيلي.. قنوات أون تايم سبورتس

8 مساء.. فاركو والأهلي.. قنوات أون تايم سبورتس

الدوري الإنجليزي:

9.45 مساء.. بيرنلي وليستر سيتي.. beIN Sports 2 HD Premium

كأس إيطاليا:

10 مساء.. ميلان وإنتر ميلان.. أبو ظبي الرياضية 1