بعد رحيله عن الزمالك.. كارتيرون أبرز المرشحين لتدريب الاتفاق السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أجرى نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم محادثات مع باتريس كارتيرون وسعد الشهري لتولي تدريب الفريق خلفا للصربي فلادان ميلويفيتش.

وبات فلادان قريبا من الرحيل عن الفريق، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن إدارة الاتفاق تدرس التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل عن الزمالك المصري أمس الاثنين.

وأضافت أن الإدارة قد تلجأ إلى إعادة مدرب الفريق السابق خالد العطوي حال فشل المفاوضات مع الشهري وكارتيرون.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) برصيد 20 نقطة.