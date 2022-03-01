تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع فاركو على ستاد الإسكندرية في تمام الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي أمام فاركو بخطة (4-3-3)، بوجود محمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تايو - أحمد عبد القادر.