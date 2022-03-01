شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من انتفاضة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر على ماهر، المدير لفني لفيوتشر، لاعبي الفريق من الانتفاضة الكروية المتوقعة من لاعبى الزمالك خلال المباراة المقبلة التى تجمع الفريقين غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد علي ماهر على ضرورة الالتزام بالمهام الفنية داخل الملعب، مشيراً إلى أن الزمالك سيسعى خلال اللقاء إلى مصالحة جماهيره الغاضبة، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الأبيض من الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعقيد حسابات التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق فيوتشر إلى التدريبات أمس، الأحد، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب والتى انتهت بفوز فريقنا بهدف مقابل لا شيء، حيث شهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين، قام خلالها علي ماهر مدرب الفريق، بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على مراجعة المباريات الماضية لنادى الزمالك، سواء فى الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا، وآخرها مباراة الزمالك والوداد التي جمعت الفريقين أمس بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت بخسارة الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض، قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريقين الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق فيوتشر قد فاز في المباراة الماضي على المقاولون العرب بهدف نظيف، ليواصل أبناء على ماهر مشوار تألقهم بعد حصد انتصارين متتاليين بالدوري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر، بضرورة غلق صفحة الفوز على المقاولون، والتركيز على اللقاء القادم أمام الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات والعروض القوية.