تعرف على موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص ظهورا استثنائيا لنجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح مع إسعاد يونس.



وأصبح محمد صلاح هو النجم الأبرز في العالم العربي في السنوات الأخيرة، وذلك بعد مسيرته الاحترافية الرائعة التي أخذت منحنى مختلف منذ انضمامه لليفربول.

بدأ صلاح مسيرته في المقاولون العرب ومن ثم انتقل إلى بازل ومنه إلى تشيلسي، وذلك قبل الانضمام لفيورنتينا ثم روما ثم محطته الأبرز نادي ليفربول.

المشجع المصري يتطلع دائمًا لأخبار محمد صلاح، ويترقب مشاهدة لقاءاته رغم قلتها.

وظهر محمد صلاح منذ أسابيع مع الإعلامي عمرو أديب، وينتظر لقاء جديد له سيكون في أحد أشهر البرامج المصرية وهو صاحبة السعادة.

متى موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس؟

سيذاع لقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس على حلقتين، وقد تم تحديد موعدهما بالفعل.

الجزء الأول من حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس سيكون يوم الخميس 3 مارس/آذار 2022، وسيذاع الجزء الثاني في اليوم التالي.

وسيكون موعد إذاعة الجزئين هو 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لحلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس؟

ستذاع حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على القناة الناقلة لبرنامج صاحبة السعادة، وهي قناة DMC الفضائية.

ستجد اللقاء أيضًا على القناة الأولى المصرية، ويمكنك المشاهدة عليها.

كم تقاضى محمد صلاح في حلقته مع إسعاد يونس؟

انتشرت أخبار منذ أسابيع تشير إلى أن محمد صلاح تقاضى 16 مليون جنيه للظهور مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

لكن، تم نفي هذه الأنباء تمامًا، ولا يُعلم المبلغ الذي تقاضاه صلاح عن حلقته في البرنامج.