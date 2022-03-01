طرق حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نسخة جديدة من ديربي الرياض يستضيفها استاد مرسول بارك يوم الخميس المقبل 3 مارس/ آذار 2022.



مباراة الهلال والنصر الأخيرة في ربع نهائي كأس الملك 2022، انتهت بفوز الزعيم 1-2، ليثأر من خسارته في ذهاب الدوري السعودي.

سيكون هذا الديربي الرابع الذي يجمع بين النصر والهلال هذا الموسم، وقبل لقاء الدور الأول من الدوري وكأس خادم الحرمين، التقى الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وتلون الديربي باللون الأزرق.

موعد مباراة الهلال والنصر في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

يمكنك حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022 من خلال موقع مرسول بارك، ولا توجد طريقة أخرى.