تعرف على موعد مباراة الهلال وحي العرب في الدوري السوداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يستهل فريق الهلال مشواره في الدوري السوداني، والذي انطلق خلال فبراير/ شباط الماضي، بمواجهة حي العرب بورتسودان، مساء الثلاثاء.



ويتذيل الهلال ترتيب الدوري المحلي دون أي رصيد، لكنه لم يخض أي مباراة منذ انطلاقة المسابقة، بسبب مشاركتة في دوري أبطال أفريقيا 2022.

ويحتل حي العرب المركز 13 برصيد 5 نقاط، جمعها من 6 مباريات خاضها في الدوري السوداني حتى الآن.

يستضيف فريق حي العرب بورتسودان على ملعب الأبيض، نظيره الهلال، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السوداني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:15 عصرا بتوقيت الخرطوم، 4:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تبث منافسات الدوري السوداني على الهواء مباشرة، عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية.

جدول ترتيب الدوري السوداني 2022

أهلي مروي - 10 نقاط

أهلي شندي - 10 نقاط

هلال الساحل - 9 نقاط

أهلي الخرطوم - 9 نقاط

حي الوادي نيالا - 7 نقاط