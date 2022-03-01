تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 1 مارس/ آذار 2022، العديد من المباريات المرتقبة في مختلف ملاعب كرة القدم العربية والأوروبية.



يلتقي فريق ميلان مع غريمه إنتر ميلان في ديربي غضب جديد، وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو.

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباريات البطولة عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع يوتيوب "Lega Serie A".

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره بيتربوره يونايتد، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء.

المباراة تنطلق في تمام 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premiumبصوت المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

يواجه فريق ميدلزبرة نظيره توتنهام في الدور ثمن نهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة تنطلق في تمام 10.55 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.55 مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premiumبصوت المعلق محمد بركات.

يستضيف فريق فاركو نظيره الأهلي في إطار الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فاركو والأهلي على الهواء مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

يبحث فريق الوداد عن تعويض خسارته المفاجئة في الجولة السابقة، حين يحل ضيفا على نظيره يوسفية برشيد في الجولة 19 من الدوري المغربي.

وتنطلق المباراة في تمام 8:15 بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل على قناة Arryadia SD/HD بصوت المعلق هشام فرج.

يسعى فريق الرجاء لتقليص الفارق مع غريمة التقليدي الوداد في الدوري المغربي، حين يلاقي اتحاد طنجة في الجولة 19.

المباراة تنطلق في تمام 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل على قناة Arryadia SD/HD بصوت المعلق سفيان رشيدي.

يستقبل فريق شباب الأهلي نظيره الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

المباراة تنطلق في 4.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي دبي وأبوظبي الرياضية.

يلتقي الجزيرة مع نظيره العين، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

المباراة تنطلق في تمام 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي دبي وأبوظبي الرياضية.

يفتتح فريق الهلال مشواره في الدوري السوداني، والذي انطلق خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بمواجهة حي العرب بورتسودان.

وتنطلق المباراة في تمام 3:15 عصرا بتوقيت الخرطوم، 4:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث منافسات الدوري السوداني عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية.