شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وفاركو اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة مباراة الأهلى مع نظيره فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة تعد هي الأولى فى تاريخ الناديين بالمسابقة، نلقى الضوء على أهم المعلومات عنها فى السطور التالية..

الأهلي يفتش عن نسيان الأحزان الأفريقية

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد خسارته على ملعبه في دوري الأبطال الافريقي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، ليتأزم موقفه في المجموعة بعد خوض مباراتين اكتفى فيهم بالحصول على نقطة بالتعادل السلبى مع الهلال السودانى.

ترتيب الأهلى وفاركو بجدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل ، وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وفاركو بالدوري

ويتطلع الأهلى لمواصلة الإنتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية، فيما خسر فاركو من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

فاركو لا يعرف التعادل هذا الموسم

فاركو هذا الموسم، يقدم مستويات مميزة وخطف لاعبوه الأنظار بسبب الأداء والنتائج التي حققها الفريق حتى الآن، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم بحسب تأكيدات مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق البرتقالى الذى يتسلح بنجومه لاسيما أن فريقه لا يعرف التعادل وهو ما يعكس قوة الأداء الهجومي للفريق.

أسلحة فاركو لمواجهة الأهلى

ويملك فاركو عناصر مميزة صاحبة خبرات، على رأسها مهاجمه عمرو جمال بجانب المدافع رامي صبري وزميله أحمد عبد العزيز مودي بخلاف بعض العناصر الواعدة مثل محمد صبحي حارس المرمى وأحمد شريف والجزائري رزقي حمرون.