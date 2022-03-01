شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الإسماعيلى ومصر المقاصة قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مصر المقاصة فى الخامسة والنصف مساء الثلاثاء فى إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

وتحمل هذه المباراة رقم 17 بين الفريقين منذ صعود النادي المنافس لمسابقة الدوري العام موسم 2009 / 2010 والتي جاءت علي النحو التالي ..

لعب الفريقان 16 مباراة، فاز الدراويش 6 تعادلا 4 خسر 6، له 24 هدفًا عليه 25 هدفًا وحقق كلين شيت في 5 مباريات.

ملعب الإسماعيلى فاز 4 تعادل 2 خسر 2 له 12 هدفًا عليه 11 هدفًا كلين شيت مباراتين.

ملعب مصر المقاصة فاز 2 تعادل 2 خسر 4 له 12 هدفًا عليه 14 هدفًا كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 21 لاعبًا هم: إيمانويل بناهيني وشكري نجيب وبنسيون شيلونجو هدفين لكلا منهم وأحمد صديق وجون آنطوي ومحمود عبد العزيز وعمر الوحش وكينيث أيكي ومروان محسن وشوقى السعيد ودييجو كالديرون وعماد حمدي ومحمود متولي وكريم بامبو ومحمد فتحي وإسلام عبد النعيم وحسني عبد ربه وريتشارد بافور ومحمد الشامي ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي هدفًا لكل منهم.