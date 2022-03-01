شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك فى الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، وكان فيوتشر قد عاد إلى التدريبات الاثنين الماضي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب والتى انتهت بفوز فريقنا بهدف مقابل لا شيء.

وحرص علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على رفع اللياقة البدنية للاعبين من خلال تدريبات الجيم، كما أجرى علي ماهر أكثر من تقسيمة قام خلالها بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين، ويستعد فيوتشر لمواجهة نادى الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 من شهر مارس.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على مراجعة المباريات الماضية لنادى الزمالك، سواء فى الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا، وآخرها مباراة الزمالك والوداد التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت بخسارة الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض، قبل اللقاء المرتقب.

ويعمل علي ماهر على تجهيز القوة الهجومية الضاربة لفيوتشر بقيادة ناصر ماهر وأحمد رفعت للقاء الزمالك، ومن ناحية أخرى مازال محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق يخضع للتدريبات التأهيلية في انتظار حسم موقفه من مباراة فريقه أمام الزمالك.

وكان فريق فيوتشر قد فاز في المباراة الماضي على المقاولون العرب بهدف نظيف، ليواصل أبناء على ماهر مشوار تألقهم بعد حصد انتصارين متتاليين بالدوري، ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.