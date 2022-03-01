شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات متوقعة فى تشكيل الزمالك أمام فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق خلال مواجهة فيوتشر، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري على ملعب استاد القاهرة الدولي، خاصة وإن هناك بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب في المواجهات الماضية، الأمر الذى سيدفع الجهاز الفني للاستعانة بلاعبين أخرين، حيث سيعود حازم إمام للتشكيل وجلوس حمزة المثلوثى على مقاعد البدلاء، كما أنه من المتوقع عودة محمد عواد لحراسة عرين الزمالك في لقاء الدورى، على أن يقود عمر السعيد الهجوم بدلاً من سيف الجزيرى، مع عودة محمد عبد الغنى لخط الدفاع.

على صعيد مختلف، كشف طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، عن حجم إصابته لكل الجماهير الزملكاوية، مؤكدا أنه تأخر عليهم فى إيضاح الأمر إلا أنها إصابة قوية وهى ما أجلته عن الظهور حتى الوقت الحالي، ويغيب طارق حامد عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية وهو ما أفقد خط وسط الفريق الأبيض أحد أعمدته الأساسية وأدت لخسارة الفريق للعديد من المباريات سواء بالدورى أو أفريقيا بدورى أبطال أفريقيا .

وقال طارق حامد، إن الإصابة عبارة عن Righat knee posterolateral corner injury " وهى للأسف إصابة صعبة ومعقدة، أنا حاليا فى مرحلة التأهيل، أنا بعمل كل حاجة أقدر عليها علشان أرجع للملعب في أسرع وقت ممكن"، ويسابق اللاعب الزمن من أجل العودة في أقرب وقت في ظل ارتباط الزمالك بعدد من المباريات القوية داخليا وخارجيا وعدم وجود البديل الكفء في مركزه.